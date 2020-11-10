نقابة الصحفيين: عقد لجنة قيد تحت التمرين للمؤجلين 1 و2 ديسمبر المقبل

أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد بالنقابة، عقد لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر.

ومن المقرر أن تعلن كشوف أسماء المتقدمين بمقر النقابة خلال يومين، أو على أقصى تقدير السبت المقبل.

وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020، لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد "ميري" في بيان، أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين، فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.