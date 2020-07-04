صور.. نقابة الصحفيين تستقبل أعضاءها بالورود

أعاد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، فتح مبنى النقابة من جديد بكامل طاقته بداية من السبت، حيث عادت جميع الخدمات للزملاء الصحفيين في مواعيد العمل المعتادة.

واستقبل موظفو النقابة الزملاء الصحفيين والصحفيات بالورود ابتهاجا بالعودة من جديد مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال محمد شبانة الأمين العام للنقابة، إنه جرى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على مرتادي مبنى النقابة من الزملاء الصحفيين أو الزائرين والموظفين، مضيفا أنه منذ الخطوة الأولى بالمبنى وحتى الرحيل عنه اتخذت كل الإجراءات المناسبة بداية من التعقيم ببوابة تعقيم وقياس الحرارة، مرورا بتوزيع الكمامات وكحول ومطهرات بكل مكان، واتخاذ كل إجراءات التباعد الاجتماعي بالنقابة.

وأكد استقبال الزملاء بالورود في اليوم الأول للاحتفال معهم بعودة الحياة كما كانت مرة أخرى، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين كان حريصا من بداية أزمة كورونا على اتخاذ كل إجراءات الحيطة والتشديد عليها.

وأشاد شبانة بالتزام الزملاء الصحفيين بالإجراءات الاحترازية، وقال إن مبنى النقابة والصحفيين أصبحوا نموذجا يحتذى به في الالتزام.

وقال شبانة إن المبنى يعمل بكامل طاقته وعادت مواعيد العمل لما كانت عليه من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حيث سيغلق المبنى بعد ذلك، وأنه مؤقتا سيستمر إغلاق المطعم بالدور الثامن والمصلى بالمرحلة الحالية في حين جرى فتح الأوفيسات بالأدوار المختلفة؛ لتقديم المشروبات الباردة وكذلك المشروبات الساخنة في أكواب تستخدم لمرة واحدة.

وأنهى شبانة تصريحاته، أن مبنى النقابة يجرى تعقيمه يوميا 3 مرات في الصباح وبمنتصف اليوم وبعد نهاية يوم العمل.