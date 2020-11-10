الإسكان: تلقي تظلمات عملاء الإعلان الـ13 إلكترونيا حتى 30 نوفمبر

يتفاجئ البعض بعدم قبول كراسة الشروط الخاصة بهم، بعد تقديمها ودفع مقدم جدية الحجز للحصول على وحدة سكنية من قِبَل الإسكان الاجتماعى، الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وعليه يقوم الصندوق بتحديد فترة معينة، لكي يتمكن المواطنين المرفوض كراسات شروطهم، بالتظلم، ومعرفة سبب عدم القبول، ومن ثم تصليح الخطأ الذي عطّل من عملية قبول كراسة الشروط، والحصول على الوحدة السكنية.

وكان أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر، من شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية، حتى يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، كفرصة أخيرة لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم.

"الوطن" تستعرض الحالات التي تطبق عليها عملية التظلمات، بالإضافة إلى كيفية عمل التظلمات، وفقًا لتصريحات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

الحالة التي ينطبق عليها تقديم التظلمات:

- يسمح للعملاء بعمل التظلمات في حالة استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

الحالات التي لا ينطبق عليها تقديم التظلمات:

- لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

آلية تقديم التظلمات:

- يتم تقديم طلب التظلم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.

كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طريقة متابعة ومعرفة نتيجة الفرز عقب تقديم التظلمات، من خلال الآتي:

1- طرح موقع إلكترونى خاص بالصندوق: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.

2- من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر "9311" تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب، مقابل رسوم خدمة ثلاث جنيهات.