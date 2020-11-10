عامل نظافة يجري عملية ولادة لسيدة داخل مستشفى بأسيوط

اضطر عامل نظافة بمستشفى ساحل سليم المركزي للقيام بعمل "الطبيب النوبتجي"، في إجراء عملية ولادة لسيدة، وصلت إلى المستشفى في حالة وضع، ولم تجد الطبيب بالمستشفى.

وقال "سيد الشويخ"، من أهالي مركز ساحل سليم، إن عامل نظافة بالمستشفى قام بتوليد السيدة، التي وصلت المستشفى في حالة وضع، حيث تم البحث عن الدكتور النوبتجي، دون العثور عليه، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى تحاول تسوية الأمر مع زوج السيدة، للتعتيم على الواقعة.

ولفت "الشويخ" إلى أن مستشفى ساحل سليم مازال غير مكتملاً، وتكررت مناشدات الأهالي للمسئولين في محافظة أسيوط ومديرية الصحة للإسراع في الانتهاء من تجهيزات المستشفى، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان "#إقالة_مدير_مستشفى_ساحل_سليم-المركزي"

من جانب ٱخر، قال الدكتور "نحميا وسلي عزيز"، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، إن السيدة "ن. م."، يبلغ عمره حوالي 35 سنة، حضرت إلى المستشفى في حوالي الساعة 2:30 ظهراً، وتم تسجيل دخولها وعرضها على الدكتور "أحمد ناصر"، طبيب النساء والتوليد النوبتجي بالمستشفى، وكانت حالتها مستقرة، لأنها ولادة متكررة، ومن المرجح ولادتها طبيعياً، وطلب منها الطبيب الحركة والمشي في قسم النساء، لتسهيل عملية الولادة.

وأضاف مدير المستشفى أنه "في أثناء حركة السيدة، حصل لها ولادة عاجلة، والتي يمكن أن تحدث في أقل من 5 دقائق، فوضعت جنينها في طرقة قسم النساء، وكان طاقم التمريض وعمال النظافة متواجدون معها، وحضر الطبيب بعد ولادتها، وتم الكشف على الطفل، ونقله إلى وحدة المبتسرين، وهو بحالة جيده، كما تم تركيب محاليل للسيدة"، مؤكداً أن الأم وطفلها خرجا من المستشفى بحالة جيدة.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم فتح تحقيق مع الطبيب النوبتجي، وبسؤاله أفاد بأنه "كان في دورة المياه" وقت ولادة السيدة، مشيراً إلى أنه يجري استكمال التحقيق والإجراءات القانونية حيال الواقعة.