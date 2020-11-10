البحوث الفلكية: الإثنين المقبل غرة ربيع الآخر 1442هـ

كشف الدكتور جاد محد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ غرة شهـر ربيع الآخر 1442 هـ فلكيا، ستكون يوم الإثنين 16/11/2020م.

وأوضح القاضي، لـ"الوطن"، أنّه طبقا للحسابات الفلكية التي ينفذها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـة و7 دقائق صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).

وتابع: "يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة)، وفي مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة)".