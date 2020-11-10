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الأزهر ينعى الدبلوماسي صائب عريقات: قضى عمره في خدمة فلسطين

كتب:

سعيد حجازى
05:29 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
صائب عريقات

صائب عريقات

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببالغ الحزن ومزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدبلوماسي الفلسطيني المناضل الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد، أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة، وشعبها المناضل في وفاة الدكتور عريقات، داعيًا المولى أن يسكنه فسيح جناته.

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