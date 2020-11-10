بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر وجورجيا لتنشيط السياحة

يستعد سفير جورجيا الكسندر نالباندوف، إلى زيارة مدينة الغردقة، اليوم، للقاء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والتشاور بشأن اتفاقية توأمة بين محافظة البحر الأحمر وإقليم ساميجريلو زيمو سفانيتي بجورجيا.

ويقوم "نالباندوف" بجولة داخل متحف الغردقة لتفقد معروضات المتحف، إضافة إلى المعرض الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى إجراء زيارة تفقدية لمطار الغردقة الدولي وبعض الفنادق بالمدينة، للاطلاع على الإجراءات المتخذة بها لمجابهة فيروس كورونا.

وعلى هامش الزيارة، يتفقد سفير جورجيا بعض المزارات التي تعرض على السياح الأجانب القادمين لمدينة الغردقة، ومنها الأكواريوم الكبير.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنشيط السياحة بين المدن الشاطئية في مصر وجورجيا كالغردقة وجورجيا، خاصة بعد جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على حركة السياحة، كذلك تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.