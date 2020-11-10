البحوث الفلكية: رصدنا 4 زلازل منذ صباح اليوم بمناطق مختلفة داخل مصر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات رصد الزلازل، سجلت منذ صباح اليوم 4 هزات أرضية بمناطق مختلفة داخل جمهورية مصر العربية، وواحد خارج الحدود المصرية في البحر المتوسط.

وأوضح "القاضي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهزات الأرضية تراوحت درجة قوتها ما بين 1 درجة لـ 2.5 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنه لا يوجد لها أي تأثير قوي حتى الآن أو شعر بها المواطنون.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزات حدثت بمناطق مختلفة في مصر، منها هزة أرضة حدثت بمنطقة جنوب محافظة أسوان بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر، وهزة أخرى بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر، وقعت شرق الغردقة، وهزة أرضية ثالثة، حدثت شرق الأقصر بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، وهزة أرضية بجنوب سيناء بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، لافتاً إلى أن جميع الهزات تراوحت أعماقها ما بين 10 إلى 20 كيلو.

وأكد أن الهزات لم يشعر بها أي مواطن نظراً لضعف قوتها، فضلاً عن حدوثها في أماكن غير مأهولة بالسكان.

وتابع أنه تم رصد هزة أرضية خامسة بالبحر المتوسط، لافتا إلى أنه لم يشعر بها أي مواطن من سكان محافظات الساحل.

وعلى صعيد آخر أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنّ غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ، ستكون يوم الاثنين المقبل فلكيا.

وأوضح المعهد في بيان له، أنه طبقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة السابعـة و7 دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، يوم الرؤية، الموافق يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ.

وتابع المعهد، يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس هذا اليوم، ويبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة)، وفي مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة)".