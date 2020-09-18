عاجل.. هزة أرضية بالقاهرة والإسكندرية ومطروح

كشف الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية الزلازل المتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، عن أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة تكريت اليونانية، فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة بقوة 5.8 ريختر، وبعمق 40 كيلو، موضحًا أنه شعر به سكان مدينة الإسكندرية و مطروح و القاهرة.

وأوضح بدوي، أن الهزة لم ينتج عنها وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.