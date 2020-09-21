عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب شمال دمياط

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سجلت مساء يوم الاثنين الموافق 21 /09/2020، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا، وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.

وأوضح القاضي، أن الهزة كانت في الساعة 6:56:49 صباحا بتوقيت القاهرة، وبقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 36.9633°N شمال، وخط الطول E 30.6918° شرقا، والعمق: 75 كم.

وأكد القاضي، أن بعض المواطنين شعر بعض المواطنين بتلك الهزة، مؤكدا أنه لم يصل للمعهد، إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.