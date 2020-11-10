تحسن تدريجي في سوق السيارات المستعملة.. واجتماع لبحث "الأوفر برايس"

شهد سوق السيارات المستعملة تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة عودة الطلب نسبيًا من جانب المشترين، في الوقت الذي تبحث فيه رابطة تجار السيارات عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث ظاهرة "الأوفر برايس".

ومن جانبها جددت رابطة تجار السيارات، برئاسة أسامة أبوالمجد رئيس الرابطة، تحذيراتها للعملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة "الزيرو" من دفع أي مبالغ إضافية غير مثبتة بفاتورة الشراء، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قائمة التسليمات تحت مسمى "أوفر برايس".

وقال "أبوالمجد" إن الرابطة بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد من كبار الموزعين لبحث سبل القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" التي تضر بسوق السيارات فى مصر، موضحًا أن أحد أسباب تفشي الظاهرة هو قبول العميل نفسه بالأمر، ما أدى إلى تفاقمها.

وأشار في تصريحات خاصة لـ" الوطن" إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في اتجاه غالبية شركات السيارات حول العالم لتقليل إنتاجها، بالتالي أصبحت كمية السيارات العرض أقل من الطلب، ما دفع البعض لمحاولة الاستفادة بفرض "أوفر برايس" على السيارات التي تشهد نقصًا في الأسواق.

من جهته قال محمود ضاحي، مسؤول بمعرض لتجارة السيارات المستعملة، إن الأسواق شهدت معدلات تحسن تدريجية بالمبيعات تراوحت نسبتها بين 5 و10%، خلال تلك الفترة "الشتاء".

وأوضح لـ "الوطن"، أن معارض السيارات المستعملة تواجه تحديات منها التأثير السلبي لجائحة كورونا بسبب توسع حركة المبيعات للأفراد على صفحات التواصل الاجتماعي.

فيما قال خالد الأمير، تاجر سيارات مستعملة، إن طرح الأفراد لسياراتهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من اللجوء للمعارض أضر بالمعارض كثيرًا، ما دفع معارض كبيرة إلى فتح منصات ومواقع على الإنترنت للبيع.

وأرجع إقبال المستهلكين على البيع "أون لاين" إلى أن أسعار السيارات المستعملة عبر الإنترنت، تكون أقل من المعارض، لأن المعارض تضيف تكاليف عدة لا يتحملها البيع مثل إيجار المعرض وأجور الموظفين.