شعبة السيارات: الموديلات الجديدة أسعارها "مناسبة" و"فيات" الأكثر مبيعا

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن قطاع السيارات المصري أُصيب بالشلل منذ النصف الثاني من مارس وحتى النصف الأول من مايو من العام الجاري، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها وقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات، كما أدى تقليص الإنتاج العالمي من السيارات الى تراجع الاستيراد بنسبة 50%.

وأرجع "السبع"، انتشار ظاهرة الـ"أوفر برايس" إلى زيادة الطلب وقلة المعروض، مشيرًا إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا سمحت للمواطنين بوقت أطول للشراء، بعد عدة أشهر من الحظر.

وكشف عضو شعبة السيارات عن زيادة حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 5% و10%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح "السبع" أن ظاهرة "أوفر برايس" عبارة عن مبلغ مالي يقرره الموزعون ويُضاف على سعر السيارة الرسمي الذى حدده وكيل العلامة صاحبة الطراز مقابل التسليم الفوري، بدلًا من الانتظار لأشهر لاستلامها من الوكيل، وقد تتجاوز الزيادة فى السعر 10 آلاف جنيه.

ولفت في تصريحات لـ"الوطن" إلى إن "فيات" و"تيبوو" و"أوبل أسترا" و"تويوتا كورولا" و"رينو لوجان" و"رينو ستيب" و"اي وأم جي"، من أكثر الأنواع التي شهدت إقبالًا كبيرًا.

وأشار إلى أن طرح موديلات 2021 ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة البيع والشراء والأسعار، نتيجة انتظار شريحة كبيرة من المستهلكين للموديلات الجديدة.

وأضاف أن معظم الموديلات الجديدة التي طُرحت في السوق مؤخرًا جاءت بأسعار مناسبة للمستهلكين، لافتًا إلى أن السوق المحلية تعاني من نقص بعض السيارات نتيجة خفض الإنتاج في المصانع العالمية جراء تداعيات كورونا.