وزير التربية والتعليم: إتاحة 1.8 مليون جهاز تابلت

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم المعدل، يعمل علي بناء البنية التحتية بشكل جيد من خلال إتاحة 1.8 مليون جهاز تابلت، بجانب تركيب 36.000 شاشة ذكية في الفصول الدراسية، وتوصيل شبكات فايبر إلى 2.425 مدرسة.

وأضاف شوقي خلال مؤتمر مع وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، سيتم إتاحة محتوى تعليمي تفاعلي مربوط بالمنهج لجميع مراحل التعليم الثانوي، وإتاحة أكثر من 5000 فيديو ودرس تفاعلي للمواد الدراسية.

وأشار إلى أنه سيتم العمل علي برنامج الامتحانات الإلكترونية من خلال بناء بنوك أسئلة إلكترونية، وتصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل بشري، موضحا أنه تم عمل أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني، على مدار العامين الماضيين.

وقال في وقت سابق اليوم، إن لكل مدرسة الحرية في تنظيم جداول الحضور هذا العام، للتعامل مع كثافة الحضور، ومراعاة أن يكون هناك مسافة بين الطالب والآخر.

وأشار إلى أنه سيتم خلال 5 أيام، إطلاق قناتين تعليميتين للتعليم عن بعد إحداها للتعليم الفني.

وقال إن مشروع التعليم الجديد 2.0، مشروع كبير ويهدف لإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعلم، وتحسين جودة النظام البحثي.

"شوقي" أضاف في مؤتمر مع وزير ة التعاون الدولي رانيا المشاط، لإطلاق تقرير جديد من البنك الدولي، حول الاقتصاد المصرى، أن مصر بها نظام تعليم ناجح حاليا، وأن امتحانات الثانوية التي جرت إلكترونيا في مايو الماضي هي الأكبر عالميا من حيث عدد الطلاب البالغ 1.8 مليون طالب.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الجديدة، ترسخ لفكرة التعليم من أجل الحياة وليس الامتحان، خاصة وأن التعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة وإكسابه المهارات لحل المشاكل والإبداع والنقاش والمشاركة.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن بحر من الشكاوى، خاصة أن عدد الطلاب فى مشروع النظام التعليم الجديد 2.0 وصل لما يزيد عن 8 مليون طالب.