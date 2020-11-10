مدحت العدل ينتقد "ما وراء الطبيعة": صناعة الرعب تحتاج لخبرة كبيرة

قال المنتج السينمائي مدحت العدل، إنه شاهد بعض حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، كما أنه يعتبر المخرج عمرو سلامة "أخيه الصغير" أو ابنه، ولا يصح أن يوجه له انتقادات، ولكن من وجهة نظره يعتبر أن صناعة مسلسلات الرعب تحتاج إلى حنكة ودراية وخبرة، "فيه مخرجين حياتهم كلهم أفلام رعب".

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، عبر "زوم"، أن المسلسل كان يحتاج إلى خبرة أكثر، "الرعب مش إني أطلع حد شكله يخوف، ولكن الرعب هو توقع أشياء تحدث أو لا تحدث"، موضحًا أن صناعة الرعب في الأفلام السينمائية تحتاج إلى خبرة كبيرة.

وتابع: "الخبرة اللي المفروض كنا نكتسبها مثلا زمان في 6 أو 10 سنوات، ممكن نكتسبها حاليا في 10 شهور، بفضل التكنولوجيا الجديدة والمعارف التي أصبحت منفحته على السينما العالمية"، موضحًا أن له وجه نظر مختلفة تمامًا عما قدمه عمرو سلامة خاصة بالموضوعات التي تّصح أن تقدم في المنطقة العربية.

وواصل: "لما تتاح ليا إمكانيات وعاوز أقدم موضوع أنا كمدحت العدل مش هقدم رعب، هقدم أشياء تخص المجتمع العربي وقضاياهم، أنا دايما كنت بقول للطلبة بتوعي في السيناريو إنه من الأفضل أن يعملوا ويكتبوا ما يعرفوه، مش يعملوا اللي ميعرفهوش".

ويعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.