شعبة الأدوية تتوقع حصول مصر على لقاحات "فايزر" يونيو المقبل

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركة "فايزر" الأمريكية رائدة في صناعة الدواء، ووصل لقاحها الخاص بفيروس كورونا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، ونتائج اللقاح مبشرة، حيث وصلت نسبة نجاحه لـ 90%، وهذه أعلى نسبة وصلت إليها لقاحات كورونا.

وأكد "عوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لقاح "فايزر" نسبة مأمونيته مرتفعة، ولم تحدث منه أي أعراض، ما يعكس أن هناك أملا، لافتا إلى أنه يتبع المرحلة الثالثة، عرض الأبحاث والدراسات التي تمت على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وبناء عليه تجيز استخدامه، ثم تعممه منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم للاستخدام.

وأوضح أنه منذ انتشار فيروس كورونا، وبدأت الحكومة ووزارة الصحة باتباع إجراءات احترازية وتوفير كل احتياجات الأدوية ومستلزمات الصحة، وجرى الاتفاق مع العديد من الدول للحصول على التطعيم، حيث تعاقدت مصر على 2 مليون جرعة للقاح أكسفورد، وإجراء تجارب سريرية على لقاح صيني، كما يجرى تجهيز "فاكسيرا" لتصنيع تطعيم يجرى تجربته بالاتفاق مع إحدى الشركات الصينية، وهو في المرحلة الثالثة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتوقع أن تحصل مصر على لقاح "فايزر" في أول 6 أشهر من 2021، أي يونيو المقبل، مؤكدا أن مصر لديها خيارات كثيرة للحصول على لقاحات كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة فايزر.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، أمس، أنّ اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره، أثبت فاعليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد 10 نوفمبر، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، أنّ هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية، وأنّ مصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

وبحسب شركة فايزر، سيتم توفير 50 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021، إذ يحتاج كلّ شخصّ إلى جرعتين من اللقاح.

ومساء الاثنين، تحدث الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهمية قياس المأمونية القصيرة والطويلة بشأن نجاح اللقاح، والتي تعني أنّ اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، موضحا أنّ إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهورا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين 9 نوفمبر، مغادرة 97 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.