طبيب بنيوجيرسي: لا توجد تقارير عن آمان لقاح فايزر.. ونتمنى أن يوقف كورونا

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي، بنيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شركات الدواء الأمريكية جميعا بدأت العمل مباشرة على السرعة من إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد، سواء كان في صورة أدوية أو لقاحات لمجابهة المرض، عقب الإعلان عنه و أعراضه وخطورته، وعدم وجود علاج فعلي مناسب للقضاء عليه، أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس الماضي، لافتا إلى أن شركة فايزر للأدوية من الشركات التي صارت في هذا المسار.

وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحكومة الأمريكية ضخت مليارات الدولارات للشركات المعنية بالأمر، كحافز و تأمين مالي لاستكمال مشروع العلاج، مؤكدا أن الشركات تكالبت على السرعة من أجل إيجاد حلول للمرض.

وأوضح أستاذ أمراض الباطنة بنيوجيرسي، أن تقارير الآمان للقاح على المرضى المصابين بالفيروس، لم تكتمل حتى الآن، متمنيا أن يكون العقار من الأسحلة الفعالة لوقف انتشار المرض، والحد من خطورته، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم بوجود اتفاقية بين مصر والشركة المصنعلة للقاح؛ لإتاحته في القاهرة.

خضر: لقاح فايزر نجح بنسبة 90% في تكوين أجسام مضادة

وأكد الدكتور عبدالهادي خضر، أن إعلان الشركة أن نسبة نجاح اللقاح على الفيروس، وتكوين أجسام مضادة بنسبة 90%، شيء إيجابي، موضحا أنه يمكن خلال الأسابيع المقبلة، البدء في إنتاج اللقاح وإتاحته للجمهور، إذا تمت الموافقة عليه، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة للوباء تتطلب تضافر جهود البحث العلمي، للسرعة من تجاوز مرحلة وخطورة الوباء.

في السياق ذاته، كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، أن إعلان شركة فايزر بشأن اللقاح ليس بمفاجأة، موضحا أن غالبية الشركات بدأت العمل فور الإعلان عن الجائحة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 300 لقاح يجرى العمل عليهم بمختلف دول العالم، منوها إلى شركات متخصصة بدأت العمل لإنتاج عقار أو لقاح للمرض، دون الإعلان عن خطواتها .

وأضاف "حافظ" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإعلان عن نتائج العمل للأدوية بمختلق أنواعها حق للشركات المصنعة، منوها إلى المحاولات التي تجرى بمختلف دول العالم .