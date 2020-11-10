فيديو.. مصرع شاب صعقا فوق برج كهرباء بطلخا.. وأهله: "عاوزين حقه"

واقعة أفجعت قلوب أهالي قرية المنيل التابعة لمركز طلخا بالدقهلية صباح اليوم، لشاب مات صعقًا، فوق أحد أبراج الكهرباء في أثناء إصلاحه لعطل فني بكهرباء القرية، وتداول الأهالي مقطع فيديو، يظهر فيه الشاب بعد أن توفى، وهو عالقًا فوق البرج، وسط صراخ وبكاء الحضور، ومحاولات من آخرين في إنزال الشاب من أعلى البرج، بعد أن تجمد جسده وتشبث بقمته.

الراحل يدعى "يسري. م"، طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة المنصورة، وفقًا لما قاله محمد مصباح أحد أقارب الشاب، وهو في الوقت ذاته المحامي الحاضر مع أهله في النيابة، لافتا إلى أنه كان يعمل مع والده مقاول كهرباء، ومسؤول عن العمال العاملين معهم، حيث إنهم كانوا ينقلون أسلاك الضغط العالي من البرج الكهربائي القديم لآخر جديد.

وأضاف "مصباح" لـ"الوطن"، أن عملية نقل الأسلاك تتم بالتنسيق بين فني الهندسة في شركة كهرباء طلخة والفني المتواجد في العمل، وتكون الكهرباء مفصولة عن المنطقة تمامًا في أثناء وقت العمل، ولا تعود إلا بعد أن يتأكد فني الهندسة بالشركة، من الفني المتواجد بالموقع، أن العمال أنهوا العمل ونزلوا من أعلى البرج، وهو ما لم يحدث، حيث أعاد عامل الشركة التيار الكهربائي، خلال تواجد العمال فوق قمة البرج.

أحد أقاربه: العامل أعاد الكهرباء قبل نزول "يسري"

أسفر هذا عن إصابة "مصطفى. أ"، و"شعبان. ح"، بوقوعهم من أعلى البرج، ومقتل "يسري" صعقًا، وتشبث جسده بالبرج وسط ذهول وصدمة من الأهالي، وتم تحرير محضر رقم 9741 لعام 2020 إداري طلخة، واتهم أهل المجني عليه مدير هندسة طلخا، ومدير شركة كهرباء الدقهلية بالتقصير المهني الذي أودى بحياة شاب، وحرروا شكوى إلى مجلس الوزراء برقم 3238476 يختصموا فيها وزارة الكهرباء بصفتها المسؤولة عن الشركة المقصرة.

وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، لحين استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن، وسط حضور من جميع أهل القرية المنتظرين خارج المستشفى لحين انتهاء الاجراءات واستلام الجثة، مرددين "مش هنسيب حقه".