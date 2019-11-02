توفي طالب في الصف الأول الثانوي يدعى "م.ح.ع"، بمدرسة المتفوقين بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، بعد دخوله في غيبوبة منذ 15 يوما بالرعاية المركزة بمستشفى منوف العام.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تعرض الطالب إلى صعق كهربائي بمدينة منوف لدى عودته من المدرسة، وقت سقوط الأمطار في موجة الطقس الأخيرة التي اجتاحت مصر، حيث أتكأ على عامود كهرباء من أجل المرور فتعرض للصعق، ودخل في غيبوبة في المستشفى، إلى أن فاق الحياة.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، يفيد بوفاة طالب بالثانوي إثر إصابته بصعق كهربائي من عامود إنارة، نتيجة سقوط الأمطار بشكل كثيف في الآونة الأخيرة، حيث دخل النيابة المركزة وأصيب بغيبوبة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.