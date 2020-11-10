مدحت العدل عن أفلام الخيال العلمي: بعيدة عننا.. مبنعرفش نستخدم تليفون

قال السيناريست والمنتج السينمائي مدحت العدل، إنه ليس ضد المُخرج والمؤلف عمرو سلامة في مسلسله "ما وراء الطبيعة"، لكن في الوقت ذاته يرى أن أفلام الخيال العلمي بعيدة جدًا عن الوطن العربي، مضيفًا: "إحنا مبنعرفش نستخدم التليفون، وبالتالي الخيال العلمي بالنسبة لينا بعيد، لو عاوز تقدم موضوع يوصل للناس قدم بيئتك وشكلك".

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، عبر "زووم": "إحنا في الوطن العربي لو عاوزين نعمل أفلام رعب قدم قصة خيالية عن ألف ليلة وليلة، أنا مش ضد أن عمرو سلامة يجرب أو غيره يجرب، أنا بقول عن وجهة نظري فقط"، موضحًا أنه أصبح سهلًا الآن اكتساب الخبرات والمعارف من السينمات العالمية.

وتابع: "مش هعرف أعمل زيهم أوي بس مش هبقى فارق أوي في المستوى، من ساعة "نيتفلكس" ما طلع مفيش مسلسل على المنصة مشفتهوش، واستفدت من طريقة الحكي والدراما، دي كلها تجارب شخصية لناس وعوالم أخرى ليه مش نستفيد من بعض؟، مشيرا إلى أن "نيتفلكس" فتحت مجال رحب وواسع "بقينا نسمع مسلسل كوري وإسباني.. الحاجات دي مش كنا بنشوفها".

واختتم السيناريست والمنتج السينمائي: "لازم أقول حاجة مهمة جدًا، إن 50% من مستوى المسلسلات التي تُقدم على "نيتفلكس" أقل من المستوى الذي يُعرض على التليفزيونات العربية، وليست على المستوى إللي إحنا نتمناه، أي نعم فيه مسلسلات عظيمة وعددها كبير جدًا، لكن في حاجات كتيرة برضوا مش حلوة".