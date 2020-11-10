وزير الري يكلف شحتة إبراهيم برئاسة مصلحة الري خلفا لعبد اللطيف خالد

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم قرارا وزاريا بتكليف المهندس شحتة إبراهيم برئاسة مصلحة الري خلفا للمهندس عبد اللطيف خالد الذي أحيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانوني.

وقالت وزارة الرى إن المهندس شحتة إبراهيم سبق له وأن تولى رئاسة قطاع التوسع الأفقي قبل توليه مصلحة الري، كما تولى العديد من المناصب القيادية بالوزارة من بينها رئيس الإدارة المركزية لصيانة الترع والمصارف الزراعية وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى.

كما أصدر الوزير قرارا بتكليف المهندس فتحي عبد الله محمد رضوان برئاسة الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات وسبق توليه رئاسة الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالوجه البحري.

وكلف الوزير المهندس عبد القادر ابراهيم الشناوي برئاسة الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات بشمال الوادي باسيوط وسبق توليه مدير عام مشروعات الصرف لإقليم صرف القناة وسيناء بهيئة الصرف.

وكلف الوزير المهندس مسعد ابراهيم للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات بالوجه البحري بالقاهرة وسبق توليه مدير عام الإدارة العامة للنيل الجنوبي بديوان عام الوزارة.

وفى سياق أخر وقعت وزارة الري برتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادى الجديد بهدف إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال دمج وتأصيل التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة و قطاعات الوزارة المختلفة بهدف ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بهدف الحفاظ علي الموارد المائية و ترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.