قتلوا ربة منزل وأصابوا ابنها.. إحالة أوراق 3 أشخاص إلى المفتي بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق ٣ متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، بتهمة قتل ربة منزل والشروع في قتل نجلها لسرقة قطع أثرية داخل منزلهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار، محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، و أحمد عبد الحى قورة، بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية إلى أواخر ديسمبر عام ٢٠١٨، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغاً، بمصرع "خيريه عبد الراضي بربري" ٦٠ عامًا، وإصابة نجلها "يوسف أحمد محمد" بطعنات إثر قيام مجهولين بالتسلل لمنزلهما وتفتيشه بهدف السرقة.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الحادث هم "هاشم.ع.ف" 32 عامًا، و"حاتم.م.ا" 28 عامًا، و"محمود.ح.م.و" يقيمون بدندرة في قنا، حيث اعتقدوا بوجود قطع أثرية فرعونية في منزل المجني عليها، وتسللوا للمنزل، وأثناء قيامهم بالتفتيش استيقظت الضحية فانهالوا علي رأسها بألة حادة ولقت مصرعها، ثم شعر بهم نجلها وحينما استيقظ انهالوا عليه طعنًا، ولم يجدوا سوى قرط القتيلة فسرقوه وفروا هاربين، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

وفي ذات الجلسة قضت المحكمة بإعدام شقيقين شنقا بتهمة قتل 3 أشخاص أخذًا بالثأر بقرية الحجيرات، وقال مصدر أمني إن أحداث القضية تعود لأواخر يناير عام ٢٠١٥، عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بمصرع "مبارك عبده حفني" و"عبد القادر موسى حفني" و "موسى على حفني" إثر اصابتهم بطلقات نارية على الطريق الزراعي أمام قرية الحجيرات بقنا.

و تبين أن مرتكبي الحادث هم "عمرو.م.ع" و شقيقه "أيمن" وابن عمهما "فيصل.ح" حيث تربصوا للمجنى عليهم أثناء عودتهم من الأرض الزراعية وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية فلقوا مصرعهم، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا حيث قررت إعدام الأول و الثاني وانقضاء الدعوى بحق المتهم الثالث لوفاته.