مدحت العدل عن "ما وراء الطبيعة": عرضه على نيتفلكس مش معناه إنه عالمي

قال السيناريست والمنتج السينمائي مدحت العدل، إنه يجب أن تكون لدينا رغبة للتعلم والمعرفة من السينمات العالمية، فالشخص الذي يأمل في عمل فيلم رعب عليه أن يُشاهد أكبر عدد ممكن من أفلام الرعب كي يتعلم ويُضيف لمساته، "نشوف جماليات أفلام الرعب ولون الضوء والمزيكا المصاحبة للأحداث"، في تعليقه على مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه عندما يقدم على إنتاج أعمال حُب، يقوم بقراءة عددًا كبيرًا من روايات الحُب، من أجل إعطاء فرصة للإبداع، "دي أبسط الأشياء والطرق، لازم نتملي بالأشياء إللي إحنا رايحين نصنعها".

وعن تصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" المشهد بين الشباب، أكد أن هذا الأمر يرجع إلى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وحُب الشباب له، وتحمسهم لمشاهدة أول أعماله الأدبية التي تتحول لعمل فني، "كان دمث الخلق ولطيف ومهذب، كانت أمنيات كل القراء وكذلك أمنية الراحل أن تتحول أعماله الأدبية إلى فنية".

وتابع السيناريست والمنتج السينمائي مدحت العدل: "مُحبي أحمد خالد توفيق شباب بالملايين، قرأوا سلسلة كتبه ما وراء الطبيعة وحبوه، ومسمينه "العراب"، كل إللي قاعد يتفرج عاوز يشوف أول لعمل للدكتور أحمد خالد توفيق، كمان ده أول مسلسل مصري ينزل على نيتفلكس، "يارب يكون أول الغيث قطرة"، مضيفًا "مش معنى أنه اتعرض على نيتفلكس يعني وصل للعالمية، العالمية هو أنه يعرض فيلم عن البلد والمجتمع ثم يحصل على جائزة، أو تقوم شركات الإنتاج الأجنبية باستدعاء المؤلف أو المخرج لعمل مثله في بلدهم".