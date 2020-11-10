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"الصحة": معاملنا المركزية الأولى في الشرق الأوسط المعتمدة دوليا

أسعار اختبار كورونا 1200 جنيه للمصري و100 دولار للأجنبي وتظهر خلال يوم

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محمد عزالدين
09:39 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الدكتورة نانسي الجندي

الدكتورة نانسي الجندي

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، إن العاملين في المعامل المركزية اكتسبوا خبرة كبيرة للتعامل مع فيروس كورونا العام الماضي، وجرى تتويج ذلك باعتماد المعامل المركزية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المعامل المركزية هي الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تُعتمد دوليًا في تحاليل الـ pcr والأجسام المضادة.

وأشارت إلى أن وزيرة الصحة قدمت دعمًا للمعامل المركزية بشكل كامل، ووصل عددها لـ61 معمل، وجرى افتتاح فروع في المحافظات منعًا للتكدس خاصة مع أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه جرى تنظيم ورش للعمل اليوم لبدء مراجعة الجهود المبذولة الفترة الماضية للاستعداد إذا حدثت موجة ثانية للفيروس.

ولفتت "الجندي"، إلى أن نتائج تحاليل الـ pcr في المعامل تظهر بحد أقصى بعد 24 ساعة، موضحة أن وزيرة الصحة وجهت بأن تنخفض المدة لتصبح على سبيل المثال في خلال 7 ساعات، وبالفعل تصل لهذه المدة لكن للحالات الضرورية، مشيرة إلى أن أسعار الاختبار 1200 جنيه للمصري، و100 دولار للأجنبي، مؤكدة أن الوزارة لا تتربح منه، "الـ 1200 دي أقل حاجة مقارنة بأي حتة".

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