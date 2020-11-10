الصحة: مصر حجزت 20% من لقاح فايزر لكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة فايزر.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، أمس، أنّ اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره، أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد 10 نوفمبر، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، أنّ هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية، وأنّ مصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

وبحسب شركة فايزر، سيتم توفير 50 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021، إذ يحتاج كلّ شخصّ إلى جرعتين من اللقاح.

ومساء الإثنين، تحدث الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهمية قياس المأمونية القصيرة والطويلة بشأن نجاح اللقاح، والتي تعني أنّ اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، موضحا أنّ إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين 9 نوفمبر، مغادرة 97 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.