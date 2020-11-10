المتطرفون "قنابل موقوتة" في أوروبا.. وقمة مصغرة للرد على التهديدات

بات المتطرفون يمثلون "قنابل موقوتة" لأوروبا، وهو ما حذر منه المستشار النمساوي سبستيان كورتس، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لمواجهة الإرهاب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن كورتس طالب بتعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد لمواجهة خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، كما وصف المستشار النمساوي هجوم فيينا بـ"المثير للاشمئزاز"، وشدد على أن بلاده "لا تخاف أبدا من الإرهاب".

وأشار التقرير، إلى أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أكد تفشي التطرف في السجون ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذه التصريحات الأوروبية تأتي قبيل قمة مصغرة تعقدها فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة الرد على التهديدات الإرهابية.

القمة المصغرة تأتي بعد أسبوع من عدة اعتداءات آخرها هجوم إرهابي في فيينا، برعاية متطرفين منتمين لتنظيم القاعدة وداعش، فأوروبا شددت إجراءاتها لمحاربة التطرف بتنفيذ العديد الاعتقالات وحملات المداهمات، كما حلت فرنسا حركة الذئاب الرمادية التركية، وداهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 موقعا مرتبطا بجماعة الإخوان وحركة حماس.