النمسا تعاني من قلة الأماكن في العناية المركزة لارتفاع إصابات كورونا

أكد وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، أن المستشفيات تواجه أزمة كبيرة بسبب الإصابات الجديدة السريعة بالوباء، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى للعناية المركزة 850 سريرًا، وأن العدد الحالي يقترب من النصف.

وقال أنشوبير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه لا بديل عن تشديد جديد لإجراءات احتواء فيروس كورونا، خاصة أن معدل الإصابات الجديدة اليومية مرتفع للغاية.

ومن جانبه، أعلن ثاني مستشفى في النمسا الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى وعدم القدرة على استقبال مرضى جدد في وحدات العناية المركزة تحديدًا، حيث تتفاقم الأزمة في ولاية فورارلبرج.

وقالت مصادر في مستشفى هوهينيمس، اليوم، إن جميع أسرّة العناية المركزة بها مشغولة بالكامل بمرضى كورونا.

كان مستشفى "دورنبيرن" في الولاية نفسها، أعلن قبل أيام أنه لا يتوافر لديه المزيد من أسرّة العناية المركزة.

يشار إلى أن مستشفى ثالث وهو المستشفى الإيطالي في فورارلبرج، قد يعلن خلال أيام عدم قدرته على استقبال مرضى جدد إذا لم ينخفض عدد الإصابات في الأسبوعين المقبلين.