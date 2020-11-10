وفاة ومرض وطلاق.. شائعات الوسط الفني في 48 ساعة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية 3 شائعات داخل الوسط الفني، ما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا.

إصابة عبلة كامل بـ"السرطان"

تداول الرواد شائعة مرض الفنانة عبلة كامل بالسرطان في مرحلة متأخرة، ومن جانبه نفى طليقها أحمد كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلك الشائعات، قائلا: "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة".

وفي السياق ذاته، نشر المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل مجرد شائعات وأكاذيب، وهي بخير والحمد لله.. وتأكدت بنفسي من ذلك وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال".

كما علّق إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية عبر "فيسبوك" قائلا: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، هي زي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".

بينما حسم الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية الجدل المُثار حول شائعة إصابة الفنانة القديرة بالسرطان، وأوضح لـ"الوطن": عبلة كامل زي الفل وتتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال ساعات بمرضها "كل ما أثير شائعات".

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تداول عدد من المواقع خبر انفصال المطربة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن استولى على أموالها، لترد "شيرين" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وفاة الفنانة نشوى مصطفى

أشعلت شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى إثر إصابتها بفيروس كورونا، مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير.

ومن جانبه نفى الفنان إيهاب فهمي عبر منشور بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شائعة وفاتها قائلا: "نشوى مصطفى بخير ومفيش أي حاجة، وهتقوم بالسلامة إن شاءالله خلال أيام، بلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة، نشوى زي الفل بإذن الله".

وكانت كتبت "نشوى" عبر حسابها على "فيس بوك": "ادعوا لي، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة وكتبت: "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى"، وعلى الفور استجابت وزارة الصحة لاستغاثتها وأعلن أبنها "عبدالرحمن" أنهم في طريقهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.