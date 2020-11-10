نهال عنبر: صحة عبلة كامل جيدة.. نتواصل معها بشكل مباشر

طمأنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنانة عبلة كامل، متسائلة عن مصدر الأخبار التي تشير إلى إصابتها بمرض السرطان، متابعة: "أنا كنت قاعدة قبل كدة، ولقيت خبر عن وفاتي وجنازتي طالعة، الكلام دة في مطلع يناير من 3 سنين، طب لية عملتوا كدة؟".

وأضافت "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن زوج الفنانة السابق، الفنان أحمد كمال نفى الشائعات عن مرضها، لافتة إلى أنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونفى تلك الشائعات.

وتابعت: "أنا دايما أقول انشر أخبار فنية زي ما أنت عاوز، بس ملكش دعوة بالحياة الخاصة، ومش بحب اصطياد الكلام، ممكن يكون حد قال كلمة، وخانه التعبير في جملة دة وارد"، مؤكدة أنهم يتواصلون مع الفنانة عبلة كامل، بشكل مباشر.

وأوضحت أن مواقع "بير السلم" هي من تنشر هذه الشائعات، "مش بنعرف نوصل لهم، الحكاية مش سهلة، بيكتبوا الخبر بعد كدة بيتمسح"، مطالبة المواطنين بمتابعة الأخبار عبر المواقع الرسمية.

كان عدد من الأخبار، تداولت مؤخرا حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وفي مرحلة أخيرة.

يذكر أن جريدة "الوطن"، كانت انفردت منذ عدة أشهر بخبر اعتزال عبلة كامل للفن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلمت "الوطن" أن أحد المخرجين الذين تعاونوا مع "كامل" سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزء جديد من "سلسال الدم"، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".