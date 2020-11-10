والد حسام حبيب نافيا طلاق نجله لشيرين: "ابني ده أبوها وصديقها"

قال اللواء حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، إنه فوجئ بمواقع تسأله عن حقيقة طلاق نجله لزوجته المطربة شيرين، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، مرجحًا وقوف وكيل أعمالها السابق ياسر خليل خلف هذه الشائعات لأنه أكثر شخص متضرر من انفصالها عنه فنيًا، كما أنه في نزاع قانوني معها بسبب اختلاسات مالية.

وأضاف "حبيب" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن شيرين وحسام أسسا ستديو جديد في منطقة 6 أكتوبر ويحضران لأعمال فنية جديدة ستحوز على إعجاب الجمهور، وتابع "حسام زعل بسبب الإشاعة دي، دول كابل جميل"، مضيفًا: "حسام بمثابة أبوها وصديقها وزوجها".

وأشار والد الفنان حسام حبيب إلى أنه تم عرض مبالغ طائلة على نجله أجل الغناء مع شيرين في بعض الحفلات، ولكنه رفض "مش عايز حد يقول بيستغل شهرتها".

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات تفيد بطلاق المطربة شيرين من زوجها حسام حبيب بعد زواج دام عامين.

ويعد زواجهما هو الثاني لكل منهما، حيث تزوجت شيرين من الموزع محمد مصطفى وأنجبت منه بنتين، بينما تزوج "حسام" من فتاة خارج الوسط الفني.