فيديو.. والد حسام حبيب: أشخاص على خلاف مع شيرين وراء شائعات الطلاق

نفى حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، شائعة طلاق نجله "حسام" لزوجته المطربة شيرين.

وقال عبر برنامج "trending" المذاع على فضائية mbc، إن كل الأخبار التي تداولت مؤخرًا عن انفصال حسام وشيرين أخبار كاذبة، وراها أشخاص كانوا على خلاف مع شيرين، وتم رفع قضايا عليهم بسبب استيلاءهم على أموالها.

وأضاف "حبيب": حسام وشيرين سوف يقاضوا مروجي الشائعات، وكل المواقع التي تداولت تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، موضحًا انشغالهم في أعمالهم الفنية في الفترة الحالية.

وكانت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع خبر انفصال شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد زواج دام عامين.