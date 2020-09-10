شيرين عبدالوهاب تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ40: بطلت أكبر بعد الـ39

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر تويتر، أنها تستعد الشهر المقبل، للاحتفال بعيد ميلادها الـ40.

وكتبت شيرين: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا"

أطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرا، هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.لترد شيرين "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن.