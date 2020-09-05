مصادر: أمير طعيمة مؤلف فيلم شيرين عبدالوهاب وليس أيمن بهجت قمر

علمت "الوطن" أن فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد الذي من المقرر أن يحمل اسم "حبيبي" سيكون من تأليف الشاعر والسيناريست أمير طعيمة وليس أيمن بهجت قمر كما أعلن عدد من المواقع الإخبارية.

وأشارت المصادر، إلى أن الفيلم سيكون من إنتاج المنتج وليد منصور ومن إخراج محمد شاكر وسيكون موعد عرضه عام 2021.

يذكر أن شيرين كانت لها تجربة سينمائية واحدة عام 2003 مع الفنان أحمد حلمي فى فيلم ميدو مشاكل، وتجربة تلفزيونية فى مسلسل طريقي عام 2015.