لافتقادهن للظهير السياسي.. فشل المرأة في الانتخابات ببورسعيد

فشل مرشحات البرلمان في الفوز بمقعد فى الدائرتين الأولى والثانية ببورسعيد، ألقى بظلاله على رائدات العام بالمحافظة الحضرية، وسط محاولات لتفسير هذا الفشل عكست حقيقة مؤداها أن أهل المحافظة لا يختارون المرأة فى أي إستحقاق إنتخابى إلا فى ظروف معينة من بينها أن تكون ضمن قائمة مثل "سعاد المصري" النائبة فى المجلس الذي لم تنقضي دورته بعد.

فيما ذهب أخرون إلى أن فوز المرشحة يأتي نتيجة كونها المرشح الأضعف فى دائرة يختار منها الناخبون مرشحين فقط، وبالتالي يختارها أنصار المرشح القوي حتى لا تنافسه في الدائرة، وهو ما حدث مع "رانيا السادات" التي فازت بمقعد دائرة الزهور مع النائب أحمد فرغلي المرشح الفائز فى الانتخابات الأخيرة فقد كانت المرشح الأضعف بين 14 مرشحا فى الدائرة يمثلون قوة فأختارها أنصار المرشح الفائز ضمن تحالف يضمن مصلحة النائب القوي.

وعقب تغيير الدوائر الانتخابية فضلت المرشحات إختيار الدائرة الأقل فى المنافسة الانتخابية وهى الأولى "بورفؤاد والعرب والشرق والضواحى" والتى تنافس فيها 30 مرشحًا وهو عدد كبير لأول مرة تشهده بورسعيد فى دوائرها، وكانت النتيجة حصول المرشحة صاحبة الأصوات الأعلى بين السيدات على 952 صوتا بنسبة تصويت 2,08 % كما حصلت المرشحة وفاء عبد الوهاب على 520 صوتا بنسبة 1.13 %وأمل البهائى على 520 صوتا بنسبة 1.13% و نهاد سعد على 335 صوتا بنسبة.73% وسحر عبد الرحمن على 251 بنسبة ,055 % وسماح زاهر التى حصلت على 98 صوتا وهى الأقل فى عدد الأصوات.

وفي الدائرة الثانية "الجنوب والغرب والزهور والمناخ" تنافست ثلاث سيدات بين 20 مرشحا ولهن باعا فى العمل الاجتماعى وإستطاعت نهلة هلال أن تحصد أعلى الأصوات رغم أن تواجدها فى الشارع البورسعيدى والعمل العام قريب وحصلت على 1317 صوتا والمثير أنها ضمت فى حملتها النساء خاصة المطلقات والأرامل وتمكنت خلال فترة قصيرة أن تكسب شعبية لديهن، بينما فاتن متولي التى قضت سنوات عديدة فى العمل العام حصلت على 292 صوتا فقط بينما حصلت انتصار عبد السلام على 172 صوتا، ويعزي مراقبون خسارة المرأة إلى دخولها كمستقلة وبالتالى لم تجد قوة سياسية تدعمها.