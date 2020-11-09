محافظ بورسعيد يبحث إنشاء جامعة خاصة بالتعاون مع "إيني" الإيطالية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأثنين، لمناقشة الموقف المالي لموازنة المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والمستشار ابراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، وإدارة التخطيط والمتابعة، والمساحة والإدارة المالية.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الموقف المالي لموازنة المحافظة ومعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية، مؤكدا أننا نولي اهتماما بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية التي تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين، ووجه إلى توفير الدعم المالى لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد في كافة المجالات.

من جانب آخر استقبل "الغضبان" وفد شركة "إيني" الإيطالية، لمناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة في عدد من المجالات، أهمها دعم خطة التعليم الفني بالمحافظة من خلال إقامة جامعة على أعلى مستوى وتطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واستعرض المحافظ مع الضيوف، مقترح إنشاء جامعة تضم تخصصات الطاقة واللوجيستيات والحاسب الآلى وتؤهل للحصول على بكالوريوس فني في التخصصات المذكورة طبقا لأحدث النظم التعليمية، فى إطار خطة الدولة لتطوير التعليم العالي والتعليم الفني بما يؤهل الشباب لسوق العمل.

فيما أشاد "الغضبان" بجهود المساهمة المجتمعية لشركة إيني الإيطالية ببورسعيد في عدد من المجالات، مؤكدا أن الشركة ساهمت بالتعاون مع المحافظة فى إنشاء مراكز الشباب ووحدات صحية وحاليا يتم بحث تعزيز التعاون مع شركة إيني فى مجال التعليم، للارتقاء بمنظومة التعليم في المحافظة، مؤكدا تقديم كافة الدعم للشركة بما يساهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التى تتماشى مع خطة التنمية بالمحافظة.