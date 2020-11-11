مصدر يكشف لـ"الوطن" التطورات الصحية للفنانة نشوى مصطفى: ستخرج قريبا

كشف مصدر مقرب من الفنانة نشوى مصطفى لـ "الوطن"، تحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ عما كانت عليه وقت دخولها للمستشفى، مؤكدا أنها تستجيب للعلاج بشكل كبير ومن المرجح أن تغادر المستشفى خلال أسبوع، وتستكمل العلاج داخل الحجر المنزلي.

وكانت أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة في 3 نوفمبر

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

ويوم 4 نوفمبر استغاثت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت نشوى مصطفى: "بموت حرفيا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفي".

بعدساعات من نشر استغاثتها عبر "فيس بوك"، استجابت لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ليعلن ابنها "عبدالرحمن" عبر حسابها على "فيس بوك" أنهم في طريقهم للمستشفى.

وكتب "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى، شكرا وزارة الصحة المصرية، شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".

وتقدم نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على شاشة المحور، وقدمت مؤخرًا برنامج "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc"، وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

وشاركت نشوى مصطفى، في مسرحية "عطل فني" التي عرضت ضمن موسم الرياض، بطولة أكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.