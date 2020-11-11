محمود مسلم: كل ربوع مصر يحدث بها تنمية.. والطرق تمثل شرايين للحياة

عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، جزء من ندوة روتاري الإسكندرية "فاروس"، لمناقشة التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن بعنوان "تحديات الدولة المصرية".

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، خلال الندوة، إن تحديات الدولة المصرية من وجهة نظره تنقسم لثلاثة تحديات، وهي التحديات الخارجية، حيث تشهد الحدود المصرية من سخونة من الجهات الـ4، وأبرزها تحدي قضية السد الإثيوبي.

وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في التحدي الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى أن الاقتصاد شهد طفرة بعد تحرير الدعم وسعر الدولار، لافتا إلى أنه جرى تخطي أزمة كورونا بفضل الاقتصاد المصري القوي، وهناك تنمية تحدث في كل ربوع مصر، وأتحدى أي شخص يسير على طريق لا يجد أن الطريق يجدد، مؤكدا أن الطريق شريان التنمية.

وأوضح أن المحور الثاني في التنمية، هي الكهرباء، حيث صرفت الدولة لملف النقل تريليون جنيه، وملف الكهرباء تريليون جنيه، وهناك فائض في الكهرباء سيتم تصديره أو استخدامه في المصانع، وجرى صرف على البترول والكيماويات حوالي تريليون، كما يجرى إنشاء 14 مدينة جديدة بإمكانات جديدة.

من جانبها قالت الدكتورة جاكلين ولسون، رئيس نادي روتاري فاروس إسكندرية، إن المجتمع المدني يعتبر الضلع الثالث مع المثلث المتمثل في الحكومة والسلطة التشريعية، لافتة إلى أن المجتمع المدني، يرغب في المشاركة بفاعلية مع الدولة المصرية الجديدة، ومشاركة الكاتب الصحفي محمود مسلم، تشكل دفعة كبيرة لهم نظرا لأنه لقاء تنويري.

وأشارت الدكتورة سناء عجلان، سكرتير فخري نادي روتاري فاروس الإسكندرية، إلى أن توعية المواطنين، من شأنها حمايته من أي تأثيرات خارجية، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في الوقت الحالي.

وأكدت غادة طارق، عضو مجلس إدارة نادي روتاري فاروس الإسكندرية، أنه رغم جهود التنمية من الدولة، إلا أنها تواجه الكثير من التحديات سواء الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية، لافتة إلى أن الندوة تطرقت لكيفية مواجهة هذه التحديات ومساعدة الدولة.

ولفت عبدالرحمن الصوراني، عضو مجلس إدارة نادي روتاري فاروس الإسكندرية، إلى أن النادي أحد منظمات المجتمع المدني المهتمة بنشر السلام والوعي وحل المشكلات.