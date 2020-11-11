مصطفى درويش بعد الهجوم عليه بسبب حكاية "ربع قيراط": الطلاق أبغض الحلال

واجه الفنان مصطفى درويش هجوما شديدًا عن دوره في حكاية "ربع قيراط" في مسلسل "إلا أنا"، بسبب خيانته لزوجتة "منى" ريهام عبدالغفور، بعد أن تعبت من أجله وصدمها وتزوج في شقتها الجديدة والتي جهزتها بنفسها.

وعلق درويش عبر الفيسبوك عن الهجوم عليه، قائلا: "عايزين أحمد يطلق التانية ويرجع للأولى نسيتو إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".

وتتناول حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

حكاية "ربع قيراط" بطولة عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، ومن تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أنّ "ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجان خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

والحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وحكاية "أمل حياتي" من بطولة بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.