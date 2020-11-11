ريهام عبدالغفور تحتفل بتصدر حكاية "ربع قيراط" تريند تويتر

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" بتصدر حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" تريند "تويتر"، وقالت ريهام: "وأمَّا بنعمة ربك فحدث.. الحمد لله (ربع قيراط)".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ريهام، مشيدين بأدائها في المسلسل بسبب قهر "مني" التي تقوم بدورها، من زوجها الخائن، وجاءت التعليقات كالتالي: "قلبي وجعني على مني لأنه يوجد منى في جميع البيوت العربية"، و"أنت لو مأخدتيش حقك بما يرضي الله أنا هكسر التليفزيون على دماغه بعد حرقة الدم دي"، و"رائعة وموضوع شائك ولازم كل ست تشوف نفسها في شخصيتك تتحرك وتدافع على نفسها ومتسكتش".

وتناقش حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، تتناول قصة "أحمد" مصطفى درويش و"منى" ريهام عبدالغفور، والتي تقف بجواره وتضحي من أجله وتستحمل ظروفه الاجتماعيه إلى أن يتزوج عليها في شقتها الجديدة التي أشرفت عليها بنفسها.

ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".