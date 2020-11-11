أعمال تطهير بمستشفى الأقصر العام للحد من انتشار كورونا

شهد مستشفى الأقصر العام، عملية تطهير ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرارًا لعمليات التنظيف والتطهير تتم بشكل يومي للحد ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المستشفى.

وأكد الدكتور خلف عمر أن المستشفى ملتزم بقواعد وسياسات مكافحة العدوى والعمل بشكل مكثف للحد ومنع انتشار فيروس كورونا وجميع الأمراض، مضيفًا أن المستشفى لا يوجد به حالات "كورونا" وأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل 13 حالة من مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى عزل إسنا أخبار غير صحيحة.

وأوضح "عمر" أن المستشفى تستقبل جميع حالات الطوارئ و عند وجود حالات اشتباه نقوم بعمل مسحة للتأكد من الإصابة، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابيه يتم نقل الحالة إلى مستشفى عزل العديسات بالتنيسق مع مديرية الشؤون الصحية.

ووجه الدكتور خلف عمر رسالة إلى أهالي الأقصر بأن الوضع حتى الآن مستقر، "نريد الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستعمال الصابون والمطهرات والتباعد الاجتماعي، حرصا على سلامتكم ومنع انتشار فيروس كورونا".

وكان قد صرح الدكتور خلف عمر ، مدير مستشفى الأقصر العام، بأن المستشفى بعد انتهاء فترة عزل حالات كورونا، استقبل 16 ألفا و122 حالة ما بين حادث وحالة حرجه داخل قسم الطوارئ، وتم إجراء أكثر من 912 عملية جراحية ما بين قيصريات وولادة طبيعية وعظام وجراحة عامة.

وقال إنه يتم العمل رغم تطوير المباني داخل المستشفى للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: "لن نتوقف عن خدمة المواطنين ونعمل على تقديم أفضل منظومة صحية داخل المحافظة".

كما أعلن مدير مستشفى الأقصر العام - مستشفى الكرنك الدولي حديثاً- أنه من خلال إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بالمستشفى، تقرر أن يتم إنشاء خدمة مجانية مقدمة لجميع أهالي محافظة الأقصر، وهي الاستشارة الطبية على واتس آب.

وأكد أنه من المقرر أن يكون الرد خلال 24 من خلال رؤساء الأقسام (الباطنة والجراحة والعظام والرمد والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية)، حيث قال عبد الرحيم أبو الحجاج مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي إن إدارة المستشفى يسعى لتقديم أفضل خدمة صحية وتقديم وعي صحي شامل من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وذلك طريقة مبتكرة لتسهيل أعباء المريض الأقصري وسرعة الاستجابة، حيث تم تخصيص رقم واتس آب التالي للمبادرة (01112345030).