تجهيز "الأقصر العام" ليكون أول مستشفى عزل لإصابات موجة كورونا الثانية

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إنه تم البدء في أعمال تعقيم وتطهير المستشفى أسبوعيًا، وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "عمر"، أن المستشفى العام سيكون أول مستشفى عزل داخل المحافظة، حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل المحافظة لتقليل انتشار العدوي بينهم.

وكانت شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات جلسة المائدة المستديرة حول الصحة العامة والظواهر المصاحبة لكورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن برنامج الحوار المصري البريطاني لتبادل الخبرات، حيث حاضر في الجلسة التي عقدت بقاعة إحدى الفنادق كل من الدكتورة عفاف عبدالباسط، مدير المعمل الإقليمي لبحوث الصحة الحيوانية، متخصص في إدارة المخاطر البيولوجية، والدكتور محمد خضر رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى.

وشهدت الندوة مداخلات من خلال برنامج "Zoom" مع كل من عضو القسم السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة هنري ويلز، والباحث الاقتصادي أيمن هدهود، والباحث السياسي محمد حنفى والإعلامية فيولا فهمى.

وأكدت "عبدالباسط"، خلال كلمتها التي تحدثت فيها عن تاريخ ظهور الفيروس وتطوره وكيفية الحفاظ علي الصحة العامة، أنه متوقع حدوث موجة ثانية خاصة مع زيادة اعداد المصابين ودخول فصل الشتاء والتعرض لنزلات البرد والانفلونزا، مؤكدةً علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب امرض الشتاء عامة مثل ادوار البرد و الانفلونزا وكذلك "كوفيد – 19".

واستعرض الدكتور محمد خضر بالندوة، ما ترتب على الفيروس من تأثيرات اجتماعية ساهمت أحيانا في ارتفاع معدلات الجرائم، كما أدت في أوقات أخرى إلى تحقيق تقارب أسرى بسبب العزلة المنزلية، مستشهدًا بما ذكره المؤرخ والمفكر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في كتابه مقدمة ابن خلدون عن وباء الطاعون والأوبئة بمعطيات تاريخية وسياسية وديموغرافية وتطور الحياة والنهضة العمرانية.

وأكد أسامة بديع، مسؤول مؤسسة السادات للتنمية، على أهمية توعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أن المائدة بداية لسلسة جلسات وحوارات لتوعية أكبر عدد من المواطنين ونقل خبرات المختصين إليهم حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع المصري.