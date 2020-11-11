أبو الغار يوضح 5 معلومات عن لقاح كورونا الجديد: مدة فاعليته غير معروفة

رصد الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا الجديد ، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي:

١-اللقاح تمّ اكتشافه وإجراء الأبحاث الأولية عليه في شركة "بيونتك الألمانية"، ولما علم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك استدعى المدير التنفيذي للشركة، وعرض عليه مبالغ طائلة للاستحواذ على المصل وتخصيصه للشعب الأمريكي فقط، ولكن ميركل تدخلت ورفضت قائلة إنَّه سيكون لمن يحتاجه من العالم كله.

مشكلتان تواجه اللقاح الجديد: يحفظ في درجة حرارة 75 تحت الصفر.. والمصاب يحتاج جرعتين

٢- لأن الشركة الألمانية صغيرة فقد وافقت على التحالف مع "فايزر" كبرى شركات أمريكا إلى جانب شركة صينية لإنتاج كميات تكفي العالم.

٣- هناك مشكلتان في هذا اللقاح، الأولى أنَّه يحتاج للحفظ المستمر في درجة حرارة 75 تحت الصفر، ولذا فنقله واستخدامه سيكون صعبًا، خاصة في دول العالم الثالث غير المجهز بهذه الإمكانيات لملايين الجرعات، الثانية: أن المصاب يحتاج إلى جرعتين.

٤- غير معروف مدة فاعليته، ولا إمكانية منعه الإصابات الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.

٥- هناك لقاحات أخرى على وشك الإعلان عنها لا يحتاج المريض منها سوى جرعة واحدة فقط، وتُحفظ في الثلاجة العادية.

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ثبات نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما رحبت به منظمة الصحة العالمية، مؤكّدة أنَّه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وأوضحت الشركتان في وقت سابق، أنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، وذلك بعد إجراء التحليل المبدئي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل التقدم على طلب ترخيصه.

كما أعلنتا أنَّه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" من خلال إجراء مقارنة بين عدد الحالات المشاركة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، في بيان مشترك صدر عنهما.