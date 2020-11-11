إجراء جراحة ناجحة لمريضة تعاني من انزلاق عضروفي عنقي بالأقصر

كشف الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، أنه في إطار ما تقوم به المستشفى من إجراء عمليات جراحية متقدمة، قام فريق طبي من أطباء جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، مكون من كل من الدكتور أحمد طارق استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمرو الصغير، بإجراء جراحة ناجحة لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي عنقي متعدد المستويات، وتم استئصال الغضاريف وتركيب أقفاص كربونية.

وأضاف مدير عام المستشفى، أنه تأتي هذه العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما قام فريق وحدة المفاصل الصناعية والمناظير بمستشفى الأقصر الدولي والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور إسماعيل العربي مدير عام المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، بعمل 24 حالة تغيير مفصل و16 حالة منظار واستعواض للرباط الصليبي ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وقد صرح الدكتور جاد الله محمود نائب المدير، ورئيس فريق قوائم الانتظار، بأنها المرة الأولى التي تجرى فيها عملية تغيير مفصل كتف بمحافظة الأقصر، قام بإجراء العمليات كل من الدكتور محمد كمال أستاذ جراحة العظام بطب أسيوط، والدكتور محمود عبدالوهاب مدرس جراحة العظام بطب عين شمس، وبمعاونة الدكتور أحمد سراج استشاري جراحة العظام بمستشفى الأقصر الدولي، والدكتور رفيق رمسيس والدكتور إبراهيم قاسم، والأطباء المقيمين إسلام متميز وياسر محمد ومحمد محمود واستشاريين وأخصائيين التخدير وتمريض وعمال العمليات.

وكان قد زار الدكتور خالد عمران عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مقر مستشفى الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة المستجدات لبيان جاهزية المستشفى، استعدادا لخطة التسجيل الخاصة أيضا بالمستشفيات، حيث تأتي مستشفى الأقصر الدولي ضمن قائمة المستشفيات المدرجة لخدمات الإحالة في مشروع التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة تطوير وتحديث جميع الخدمات الطبية بالمحافظة، استعدادا لدخول المحافظة في التأمين الصحي الشامل الجديد.