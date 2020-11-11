اليوم.. استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما عامين

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، الاستئناف المقدم من فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنتين، وغرّمت كل منهم 300 ألف جنيه، في قضية التحريض على الفسق.

وعاقبت المحكمة الاقتصادية مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، بالحبس، لإدانتهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب الجرائم

وقالت المحكمة الاقتصادية، في أسباب حكمها، إنَّ المتهمة مودة الأدهم رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها.

وأكّدت المحكمة، أنَّ المتهمة حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن علوى مرتادي المواقع المختلقة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير اخلاقية لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمتين "مودة الادهم" و"حنين حسام" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة، وأوضح أمر الإحالة، أنَّ المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت الأولى "حنين" صورًا ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

وأوضحت التحقيقات، أنَّ "حنين" قامت بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء، إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ"لايكي"، ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهنّ على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تُذاع للجميع دون تمييز.