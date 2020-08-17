غدا.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، أمر التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم، بطلتا فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK، والذي أصدرته النيابة العامة، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالتحريض على الفسق، والتعدي على قيم المجتمع، من خلال نشر صور وفيديوهات مثيرة.

وتعد جلسة الغد، هي الثانية للمتهمتين خلال 24 ساعة، بعدما مثلتا، صباح اليوم الإثنين، أمام المحكمة الاقتصادية، والتي نظرت الاستئناف المقدم منهما و3 آخرين، على حكم أول درجة، القاضي بحبسهم لمدة سنتين، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جرائم التعدي على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق، وقررت تأجيله لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

يُشار إلى أن محكمة الجنح الاقتصادية، قضت الشهر الماضي، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، لمدة سنتين، وغرّمت كل منهم 300 ألف جنيه، في قضية التحريض على الفسق.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمة مودة الأدهم رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها.

وأكدت المحكمة أن المتهمة حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن علوى مرتادي المواقع المختلقة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير اخلاقية لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمتين، الشهر الماضي، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالتهما، مع 3 آخرين، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهما، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، وإشتراك الـ 3 الباقيين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.