حنين حسام ومودة الأدهم تصلان المحكمة بالكمامة وملابس الحبس

وصلت المتهمتان حنين حسام ومودة الأدهم، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، وظهرت المتهمتان ترتديان الكمامات الواقية وملابس السجن البيضاء.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف المقدم منهما على حكم حبسهما سنتين وتغريمهما 300 الف جنيه، لإدانتهما بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، صاحبتي فيديوهات الرقص والغناء على تطبيقي TIK TOK وإنستجرام، و3 متهمين آخرين معهما، على الأحكام الصادرة بحبسهم لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.

وعقدت المحكمة أولى جلسات الاستئناف، في أغسطس الماضي، وأجلت الجلسة لسماع شهادة ضابط مباحث الآداب، محرر محاضر التحريات والقائم على ضبط المتهمتين.

وأصدرت محكمة أول درجة، حكما في يوليو الماضي، بحبس المتهمين لمدة سنتين وتغريم كل منهن 300 ألف جنيه، بعد جلسات استمعت فيها لمرافعة النيابة العامة والدفاع والمتهمين الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعدما بسطت الدعوى على بساط البحث، ووزنت بين الأدلة الفنية والقولية التي شملتها الدعوى.