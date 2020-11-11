المؤبد لمغتصب ابنة زوجته بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سعيد شعبان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ممدوح أيوب، وإيهاب عصمت، وأمانة سر عبد الرحمن عبد العزيز، بالسجن المؤبد على مغتصب ابنة زوجته بمدينة رأس سدر.

ترجع وقائع القضية الي شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تلقى قسم شرطة رأس سدر بلاغًا من المستشفى يفيد وصول "ر. ع" إلى قسم الاستقبال، وتدعي سقوطها أثناء تنظيف السجاد في حمام المطبخ، وبالكشف عليها تبين أنها في حالة المخاض، ويوجد حبل سري ومشيمة داخل الرحم لكن المولود غير موجود، وادعت والدة الطفلة وخالتها أثناء تواجدهما في المستشفي رفقة الفتاة بأنها حالة إجهاض وجرى التخلص من المولود، مدعين أنهم تخلصوا من الجنين بحجة أن إدارة المستشفي ستقوم بالتخلص منه وإلقائه في القمامة.

وجرى إخطار مباحث رأس سدر بالواقعة، وبعرض الأمر على اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث قرر تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد شريف الفقي رئيس مباحث يضم النقيبين أحمد عثمان وإسلام السبكي لمعرفة حقيقة الجنين غير الموجود.

وتوجه فريق البحث إلى شقة خالة المجني عليها وتدعي "ه‍ . أ" لمشاهدة مكان سقوطها على الأرض، وادعت أن نجلها "ع. م" متزوج عرفيًا من ابنة شقيقتها منذ أبريل الماضي، وهي غير راضية عن هذا الزواج وأنها حامل منه، ولما تعرضت للإجهاض أخفوا الجنين المتوفى لحين قدوم والده ودفنه.

وبتضييق الخناق على خالة المجني عليها، أكدت أن الفتاة تعرضت للإجهاض وقاموا بمساعدتها في البيت وولدت الجنين ميتًا، ولفه في فوطة لحين قدوم والده ودفنه، ُووضع الحنين في إحدى الشقق التابعة لهم داخل قطعة دولاب.

وقام فريق البحث بتفتيش الشقة وعُثر داخل الدولاب علي صراخ الطفل المولود، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقرت الفتاة في التحقيقات التي أجريت أن زوج أمها ويدعي "رضا . ع" قام بمواقعتها دون رضاها، وهددها بتطليق والدتها والاستيلاء على أموالها، ونتج عن ذلك حملها منه سفاحًا ثم هرب، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 1، و2 من القانون 267 من قانون العقوبات، وتم إحالة المتهم الهارب إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.