نادي مستقبل وطن يصعد للقسم الثالث بالدرجة الثانية.. والحزب: انتصار جديد

تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

وهنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، نادي مستقبل وطن لكرة القدم، على صعوده إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ووجّه رشاد، تحية شكر وتقدير للمسؤولين ولجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق، وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، مؤكدًا أنّهم آمنوا بذاتهم وبقدراتهم وبحلمهم فاستحقوا بكل جدارة تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إلى أنّ الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدٍ جديدٍ للتأكيد أنّ صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام في وسلوكي، وتحلي بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية.

وكتب رشاد، عبر صفحته على فيس بوك: "حلم جديد آمنتم به وحققتموه بعزيمتكم وجهدكم ودعمكم، وقدمتم تجربة جديدة للمنظومة الرياضية ستضيف لها الكثير والكثير، افخروا بتجربتكم وإنجازكم، واستمروا في عطاءكم ودعمكم؛ لتثبتوا للجميع أنّ مستقبل وطن كان وسيظل مصدرًا للعزيمة والتحدي، ونموذجًا في مواصلة المسيرة لرفعة وطننا الحبيب".

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "أصبح نادي مستقبل وطن، إضافة قوية ومهمة للرياضة المصرية، وإضافة ستزيد من عوامل المنافسة والصراع بما يصب في النهاية لتسويق جيد للعبة وللاعبين، وجذب مزيد من الاستثمارات في المجال، الأمر الذي يجعلنا نستمر في توجيه كل سبل الدعم للتجربة والوقوف خلفها بكل قوة".

وتستعد فرق دوري الدرجة الثانية، لانطلاق المسابقة خلال المرحلة المقبلة، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020، يوم 20 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن توقفت المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أُجريت المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة بالمسابقة.

ويأتي صعود نادي مستقبل وطن، بالتزامن مع انتهاء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تمكن فيها حزب مستقبل وطن من الحصول على عدد كبير من المقاعد، ليكون أكثر الأحزاب الحاصلة على مقاعد برلمانية في مجلس النواب الجديد الذي ينعقد بداية العام القادم.