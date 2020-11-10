المستقلون يسعون للتحالف مع "مستقبل وطن" في الإعادة بأسيوط

كشف غالبية المرشحين المؤهلين لخوض جولة إعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، عن سعيهم لتشكيل تحالفات فيما بينهم، ومع مرشحي حزب "مستقبل وطن"، بعدما أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات عن صعود عدد من المرشحين المستقلين بمختلف دوائر المحافظة.

وأعلن مرشحون مستقلون عن هذه التحالفات بشكل صريح في الدائرة الرابعة، وتضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، حيث أكد المرشح "علاء خير الله"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحالفه مع "الحسيني جلال"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في جولة الإعادة، بعد خسارة المرشح الآخر عن الحزب "أحمد أبو عليم"، وخروجه من السباق في الجولة الأولى من الانتخابات، مع احتفاظه بصفته التي ترشح عليها كمرشح مستقل.

وفى الدائرة الأولى، وتضم مركز ومدينة أسيوط، ترددت أنباء عن وجود تحالف بين المستقلين "علاء سليمان"، وعضو مجلس النواب المنتهية ولايته "البدري ضيف"، وعدد آخر من المرشحين المستقلين بنفس الدائرة.

وفي مركز صدفا، عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" اجتماعاً تنسيقياً للاستعداد للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وأكد المهندس أحمد حسن عبد الباري، أمين الحزب، على أهمية دراسة السلبيات والإيجابيات الخاصه بالجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتحديد أماكن القوة والضعف، والتأكيد على الالتزام الحزبي، وتقديم كل الدعم في انتخابات جولة الإعادة، وتم توجيه الشكر للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، والتهنئة بفوز مرشحي الحزب ضمن "القائمه الوطنية من أجل مصر".

ومن جانبه، تقدم "الحسيني عيسى جلال"، الذي يخوض جولة الإعادة مرشحاً عن "مستقبل وطن"، بالشكر إلى أمانة الحزب على ما قدمته في الجوله الأولى، مؤكداً تحالفه مع المرشح المستقل "علاء خير الله" في جوله الإعادة، وأضاف أن جميع أعضاء "مستقبل وطن" يعملون تحت راية الحزب في جميع الدوائر.

وشهد الاجتماع نقاشاً وتبادلاً للآراء حول كيفيه الاستعداد لجولة الإعادة، ودعم مرشح الحزب "الحسيني جلال"، والمرشح المستقل المتحالف مع الحزب "علاء خير الله"، وتم التأكيد على تلافي سلبيات الجولة الأولى، والعمل كفريق واحد تحت راية الحزب.