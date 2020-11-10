مرشح "مستقبل وطن" يعلن انسحابه لصالح ابن عمه بقلين والحزب ينفي

أعلن "محيي الدين القطان"، مرشح حزب "مستقبل وطن" بدائرة كفر الشيخ وقلين، والذي من المفترض أن يخوض جولة الإعادة، ضمن 6 مرشحين على 3 مقاعد، انسحابه من سباق الإعادة، لصالح ابن عمه، اللواء "مراد القطان"، الذي توفي أحد أبنائه أمس الأول، في اليوم الثاني للانتخابات.

وشهدت قرى مركز قلين تعاطفاً كبيراً مع المرشح "مراد القطان"، عقب وفاة نجله، بعد قرابة أسبوعين من تعرضه لحادث مروري في التجمع الخامس بالقاهرة، ومكوثه في مستشفى خاص، حتى توفى متأثراً بإصابته، ونعاه معظم مرشحي الدائرة في كلمات مؤثرة، معلنين توقف أي احتفالات حزناً على فراق ابن منافسهم في السباق الانتخابي "مراد القطان".

وفي فيديو مُسجل لـ"محيي القطان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، أعلن انسحابه من جولة الإعادة، وتنازله لصالح ابن عمه، "مراد القطان"، طالباً من الناخبين دعمه خلال جولة الإعادة، مشيراً إلى أن القرار جاء حفاظاً على الجميع، ومن أجل المصلحة العامة لقرية "شباس عمير"، التابعة لمركز قلين، الأمر الذي رفضه عدد من أنصاره الحاضرين، بحسب ما أظهر الفيديو المتداول.

وأوضح المرشح المؤهل لخوض جولة الإعادة، وفقاً للنتائج الأولية في الداخل، أنه لديه من الشجاعة على اتخاذ القرار، الذي صعب على أحد أبناء العائلة اتخاذه في التسعينيات، وأنه لايريد أن يضيع الكرسي على أبناء القرية، بسبب تفتيت الأصوات، مطالباً بدعم ابن عمه اللواء "مراد القطان"، الذي حصل هو الآخر على عدد من الأصوات في الجولة الأولى، يؤهله لخوض جولة الإعادة.

وبحسب الحصر العددي لأصوات الناخبين والمؤشرات الأولية للنتائج بدائرة كفر الشيخ وقلين، يخوض 6 مرشحين، حصلوا على أعلى الأصوات، جولة الإعادة على 3 مقاعد مخصصة للدائرة بالنظام الفردي، وهم: "النائب الحالي أحمد طنطاوي، والمهندس باسم حجازي، والسيد شمس الدين، ومحيي القطان، ومراد القطان، وياسر منير".

وفي المقابل، نفى مصدر مسئول بحزب "مستقبل وطن" تنازل مرشح الحزب عن دائرة كفر الشيخ وقلين "محيي القطان"، أو انسحابه من جولة الإعادة، مؤكداً أنه حصل على نسبة كبيرة من الأصوات، وأن قرار الانسحاب ليس فردياً، وإنما يكون بموافقة الحزب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعقد الحزب اجتماعاً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، للتشاور وحسم هذا الأمر.

وحاولت" الوطن"، التواصل مع المرشح "محيي القطان"، الذي أعلن انسحابه من سباق الانتخابات في جولة الإعادة، دون أن تتلقى رداً على محاولاتها المتكررة.