ضبط 4 بقالين تموين بتهمة تجميع السلع والصرف الوهمي للبطاقات في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أمس الثلاثاء، حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحلات ومخازن الجملة ومختلف الأنشطة التجارية، لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار والتأكد من توافر كل السلع التموينية المدعمة بالمنافذ لدى التجار التموينين.

ونجحت الحملات التي جاءت تحت إشراف عبدالفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وشارك فيها كل من: سامح عبدالقوي، ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل وزارة التموين، في ضبط "ع.ع.ع" صاحب محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لتجميعه سلعا تموينية بقيمة 35167 جنيها، وذلك بعد عمل جرد لكميات السلع التموينية بالمحل ومطابقة مبيعات التاجر، وعثر بحوزته على 1700 كيلو سكر مدعم، و800 كيس مكرونة، و324 علبة سمنة، و500 كيلو أرز مدعم، و96 زجاجة زيت تمويني مدعم، و170 كيلو دقيق مدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ص.م.أ" صاحبة محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لقيامها بالصرف الوهمي للبطاقات التموينية، لكمية من المقررات التموينية بقيمة 11729 جنيها، وكذلك تجميعها سلع تموينية بقيمة 9917 جنيها، لبيعها في السوق السوداء، وضبط بحوزتها 660 كيلو سكر تمويني مدعم، و170 كيلو دقيق مدعم، و160 كيس مكرونة، و144 قطعة صابون، و84 زجاجة زيت تمويني مدعم، و36 زجاجة خل.

وتحرر المحضرين اللازمين بالواقعتين برقمي (2125،2124) لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز البرلس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما جرى ضبط صاحبتي محل بدالة تموينية، لتجميعهما المقررات التموينية لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 24 ألف جنيه، بإحدى قرى مركز دسوق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط "أ.ا.ع" صاحبة محل بدالة تموينية بقرية جماجمون بمركز دسوق، لتجميعها المقررات التموينية لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بلغت 10 آلاف و458 جنيها، وضبط بحوزتها 550 كيلو سكر مخصص للصرف على بطاقات التموين، كما تم ضبط 300 عبوة زيت تموين مدعم، و112 كمامة، وتحرر المحضر رقم 3360 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز دسوق، وتولت النيابة التحقيق.